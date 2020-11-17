У Запоріжжі COVID-19 лікують у спартанських умовах, лікарі масово звільняються. Ексклюзив про катастрофу в регіоні

Через великий наплив пацієнтів сімейні лікарі Запоріжжя масово звільняються зі своїх робіт, а інфекційки в Бердянську шукають медперсонал через соцмережі. Хворі на пневмонію тим часом скаржаться на холодні палати, де дме вітер, і навіть на неможливість сходити в туалет, не те, щоб освіжитися в душі.

Як епідемія коронавірусу розвивається в Запоріжжі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Один туалет на купу хворих

Лікарні Запоріжжя практично заповнені хворими на коронавірус, в деяких їх лікують навіть у коридорах – розповіли OBOZREVATEL місцеві лікарі. За інформацією обласного лабораторного центру МОЗ України, за 15 листопада в регіоні зареєстровано 805 нових випадків захворювання. Найбільше нових хворих у Запоріжжі (365), Бердянську (100) та Мелітополі (60). Видужало тільки 9 хворих.

Як і інші українські регіони, Запоріжжя зіткнулося з гострою нестачею медперсоналу, кисню, ліжко-місць. Хворі стоять у чергах то на здачу ПРЛ-тесту, то до сімейних лікарів, які через великий наплив не витримують і звільняються.

"Сімейники не встигають обслуговувати навіть своїх задекларованих хворих. Через таке велике навантаження почалася плинність кадрів. Вони звільняються, тим більше, що коронавірусні доплати не отримують. До пандемії у них було близько 20 дзвінків на день, а зараз їм дзвонять майже цілодобово. Нервова система не витримує вже ні у кого. У поліклініці людей повно – якась катастрофа, реальний бардак. Один туалет на купу хворих. Хто в баночку, хто куди вже. А влада каже, ось ми будемо стадіони будувати, щоб людям було де займатися спортом. Це добре, тільки хто там займатиметься, якщо стільки вмирає", – обурився OBOZREVATEL Анатолій Сидоренко, завідувач підстанцією швидкої допомоги в Хортицькому районі міста.

За його словами, колеги скаржаться, що їм замість костюмів спецзахисту, почали видавати "якісь халатики". А з листопада лікарям швидкої допомоги скасували так званий ковідний пакет – три оклади за роботу з ковідними пацієнтами. Причина – відсутність фінансування. Як утримати людей на роботі – Сидоренко не уявляє.

Впевнено йдемо на дно

"Ось так потихеньку йдемо на дно. Тотальна несправедливість. Якщо сатурація у хворого вище 92 – ніхто його не покладе. Але, вибачте мене, це вже крик душі: чому тоді президент Зеленський, який добре почувається, займає місце в Феофанії? Його ж можна було віддати тому, хто його потребує більше? Якось усе некрасиво і незрозуміло. У Запоріжжі люди дійсно лежать у коридорах, не треба навіть ШВЛ, хоча б кисневі палати зробили б. Але це не чисто проблема Запоріжжя, це загалом проблема всієї країни", – підсумував лікар.

Відділення під ковід забиті не тільки в Запоріжжі, але і в інших великих містах регіону – Бердянськ та Мелітополь. Люди скаржаться, що в палатах холодно, дме вітер, а про гарячу воду навіть годі й питати.

Бердянські лікарі, які лікують ковід, заступають на зміну

Одна з палат у ковідній лікарні Запоріжжя

"Ті, хто в лікарні, хворіють ковідом по 2 тижні як мінімум, і за цей час навіть помитися неможливо. Спартанські умови: білизну виправ, якось підсушив і одягнув на себе. Соромно зізнатися, але навіть у туалет сходити насилу можна, хіба сильно припече. Лікарі розповідають, що буває за добу прибуває по 30 осіб. Усе, що могли перевести під ковідні палати – перевели. Бідолахи, реально вже з ніг валяться", – розповіла OBOZREVATEL одна з пацієнток, яка зараз перебуває в інфекційному відділенні Бердянської лікарні.

Повторних тестів у Бердянську не роблять

Її землячка Ольга, яка зовсім недавно перехворіла на коронавірус, додала, що дійсно дуже складно сконтактуватися з сімейним лікарем, який повинен підібрати правильну схему лікування. На додаток до цього в Бердянську ніде зробити повторний тест, навіть у приватній лабораторії.

Бердянські лікарі, які лікують ковід, заступають на зміну

"Дуже дратувала відсутність тестів. Повторний ніхто не робить, навіть у приватних лабораторіях їх немає. Щодо лікування теж є питання. Мене напхали трьома видами антибіотиків. Сімейна за три тижні подзвонила тільки один раз. Я їй дзвонила, коли піднялася температура, знову вже після двох тижнів хвороби. Було важко дихати, сильна задишка, але вона це якось мимо вух пропустила", – додала дівчина.

Тим часом на офіційній сторінці лікарні Бердянська з'явилося оголошення про набір медперсоналу для лікування пацієнтів із ковід.

Лікарня Бердянська, яка лікує ковід, шукає медперсонал через соцмережі

За офіційною статистикою, усього в регіоні за весь період карантину зареєстровано 19 290 випадків зараження коронавірусом. Видужало 3022 людини, 1364 – лікуються в стаціонарах, 14 724 – вдома на самоізоляції. З початку пандемії в Запорізькій області зареєстровано 164 летальних випадки від COVID-19. Більшість померлих – літні люди з хронічними захворюваннями.