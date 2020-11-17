У Запоріжжі COVID-19 лікують у спартанських умовах, лікарі масово звільняються. Ексклюзив про катастрофу в регіоні

Через великий наплив пацієнтів сімейні лікарі Запоріжжя масово звільняються зі своїх робіт, а інфекційки в Бердянську шукають медперсонал через соцмережі. Хворі на пневмонію тим часом скаржаться на холодні палати, де дме вітер, і навіть на неможливість сходити в туалет, не те, щоб освіжитися в душі.

Як епідемія коронавірусу розвивається в Запоріжжі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лікарні Запоріжжя практично заповнені хворими на коронавірус, в деяких їх лікують навіть у коридорах – розповіли OBOZREVATEL місцеві лікарі. За інформацією обласного лабораторного центру МОЗ України, за 15 листопада в регіоні зареєстровано 805 нових випадків захворювання. Найбільше нових хворих у Запоріжжі (365), Бердянську (100) та Мелітополі (60). Видужало тільки 9 хворих.

Як і інші українські регіони, Запоріжжя зіткнулося з гострою нестачею медперсоналу, кисню, ліжко-місць. Хворі стоять у чергах то на здачу ПРЛ-тесту, то до сімейних лікарів, які через великий наплив не витримують і звільняються.

"Сімейники не встигають обслуговувати навіть своїх задекларованих хворих. Через таке велике навантаження почалася плинність кадрів. Вони звільняються, тим більше, що коронавірусні доплати не отримують. До пандемії у них було близько 20 дзвінків на день, а зараз їм дзвонять майже цілодобово. Нервова система не витримує вже ні у кого. У поліклініці людей повно – якась катастрофа, реальний бардак. Один туалет на купу хворих. Хто в баночку, хто куди вже. А влада каже, ось ми будемо стадіони будувати, щоб людям було де займатися спортом. Це добре, тільки хто там займатиметься, якщо стільки вмирає", – обурився OBOZREVATEL Анатолій Сидоренко, завідувач підстанцією швидкої допомоги в Хортицькому районі міста.

За його словами, колеги скаржаться, що їм замість костюмів спецзахисту, почали видавати "якісь халатики". А з листопада лікарям швидкої допомоги скасували так званий ковідний пакет – три оклади за роботу з ковідними пацієнтами. Причина – відсутність фінансування. Як утримати людей на роботі – Сидоренко не уявляє.

"Ось так потихеньку йдемо на дно. Тотальна несправедливість. Якщо сатурація у хворого вище 92 – ніхто його не покладе. Але, вибачте мене, це вже крик душі: чому тоді президент Зеленський, який добре почувається, займає місце в Феофанії? Його ж можна було віддати тому, хто його потребує більше? Якось усе некрасиво і незрозуміло. У Запоріжжі люди дійсно лежать у коридорах, не треба навіть ШВЛ, хоча б кисневі палати зробили б. Але це не чисто проблема Запоріжжя, це загалом проблема всієї країни", – підсумував лікар.

Відділення під ковід забиті не тільки в Запоріжжі, але і в інших великих містах регіону – Бердянськ та Мелітополь. Люди скаржаться, що в палатах холодно, дме вітер, а про гарячу воду навіть годі й питати.

"Ті, хто в лікарні, хворіють ковідом по 2 тижні як мінімум, і за цей час навіть помитися неможливо. Спартанські умови: білизну виправ, якось підсушив і одягнув на себе. Соромно зізнатися, але навіть у туалет сходити насилу можна, хіба сильно припече. Лікарі розповідають, що буває за добу прибуває по 30 осіб. Усе, що могли перевести під ковідні палати – перевели. Бідолахи, реально вже з ніг валяться", – розповіла OBOZREVATEL одна з пацієнток, яка зараз перебуває в інфекційному відділенні Бердянської лікарні.

Її землячка Ольга, яка зовсім недавно перехворіла на коронавірус, додала, що дійсно дуже складно сконтактуватися з сімейним лікарем, який повинен підібрати правильну схему лікування. На додаток до цього в Бердянську ніде зробити повторний тест, навіть у приватній лабораторії.

"Дуже дратувала відсутність тестів. Повторний ніхто не робить, навіть у приватних лабораторіях їх немає. Щодо лікування теж є питання. Мене напхали трьома видами антибіотиків. Сімейна за три тижні подзвонила тільки один раз. Я їй дзвонила, коли піднялася температура, знову вже після двох тижнів хвороби. Було важко дихати, сильна задишка, але вона це якось мимо вух пропустила", – додала дівчина.

Тим часом на офіційній сторінці лікарні Бердянська з'явилося оголошення про набір медперсоналу для лікування пацієнтів із ковід.

За офіційною статистикою, усього в регіоні за весь період карантину зареєстровано 19 290 випадків зараження коронавірусом. Видужало 3022 людини, 1364 – лікуються в стаціонарах, 14 724 – вдома на самоізоляції. З початку пандемії в Запорізькій області зареєстровано 164 летальних випадки від COVID-19. Більшість померлих – літні люди з хронічними захворюваннями.