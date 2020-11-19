Лікар заявив, що дистанційне лікування COVID-19 може "звести українців у могилу"
Дистанційне лікування хворих на коронавірус неефективне та може призвести до непоправних наслідків.
Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євгеній Дубровський. Висновок він зробив з огляду на власні спостереження під час роботи в медзакладі.
"У мене померла пацієнтка. Померла за декілька годин. Бо врятувати її було вже неможливо. Адже час був згаяний", – написав лікар.
Він уточнив, що пацієнтка впродовж двох тижнів лікувалася вдома, щодня маючи температуру 39°С. За цей час лікар жодного разу не бачив хвору.
"Лише декілька консультацій телефоном. Стандартних. Таких, як кажуть майже всім. Знову три антибіотики. І знову надважкий стан – сатурація під час надходження 51%. І летальний випадок. Винних не хочу шукати, адже вони є з багатьох сторін. Уся система надання допомоги – єдина велика проблема", – наголосив Дубровський.
Він заявив, що, на його думку, "дистанційне лікування скоро всіх нас зведе в могилу".
"Точніше не так. Не всіх. А дійсно важких та тих, хто потребує допомоги. Адже більшість здорового населення одужає від ковіду і так, без ліків. Для них це взагалі не є проблемою. Лише не треба заважати нормальній роботі імунітету", – уточнив він.
Лікар висловив сумнів, що стан хворого можна належним чином оцінити дистанційно.
"Хворі постійно накручують себе, видають другорядні скарги за важливі, а про дійсно небезпечні моменти не можуть чітко відповісти. Лікарю на тому кінці дроту теж стає неспокійно. Направляєш на аналізи, а у відповідь постійно чуєш, що на це піде декілька днів.
Навіщо мені аналізи через декілька днів? Як швидко реагувати на зміни в стані хворого? Чи є там справжня задишка, чи то просто панічна атака? Чи то вірусна "пневмонія" жене лихоманку, чи вже розвивається ускладнення? Чи треба давати кроворозріджувальні чи краще утриматись?" – написав він.
Дубровський наголосив, що в нього є пропозиції щодо розв’язання озвученої проблеми й закликав українців надсилати свої для обговорення.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Києві з різницею в три дні померли мати та донька. Обидві мали тяжкий перебіг коронавірусної хвороби. Як кажуть столичні лікарі, тяжких випадків коронавірусної інфекції, коли пацієнти потребують реанімаційних заходів, порівняно з минулими періодами, стало більше. До того ж серед хворих побільшало молоді.
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