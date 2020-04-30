На лікування психічно хворих людей в Київській області Національна служба здоров'я України (НСЗУ) виділила третину від обіцяної суми.

Про це в інтерв'ю "КП в Україні" заявив головний психіатр Київської області, генеральний директор Київського обласного психіатрично-наркологічного медичного об'єднання Геннадій Зільберблат. За його словами, в НСЗУ заявили, що грошей більше не буде і запропонували вигнати половину хворих та співробітників.

Геннадій Зільберблат поскаржився на недофінансування

Зільберблат зазначив, що психічні хворі, які не підлягають виписці, є окремою категорією.

"Це люди, які втратили соціальні зв'язки, у яких немає близьких або від яких відмовилися родичі. Таких не можна перевести в психоневрологічний інтернат, тому що в минулому такі люди вчинили протиправні дії. Таких хворих в різних лікарнях від 5 до 20%. Їх теж потрібно годувати, підтримувати, обслуговувати. І за новою реформою весь цей комплекс, включаючи зарплату лікарів, повинна оплачувати Національна служба здоров'я України", – розповів лікар.

Він зазначив, що з обіцяного фінансування були отримані тільки трохи більше 30%. "Нам пообіцяли, що термін дії пакета продовжать на місяць, сказали: не хвилюйтеся, ви переходите на глобальний фонд, і ми візьмемо за основу те, що було закладено в бюджеті на 2018 рік. Це виявилася брехня на брехні! Дали тільки 32,7 % відсотка від того, що обіцяли. Коли я почав дзвонити в Національну службу здоров'я, мені заявили: а ви звільняйте половину співробітників і половину хворих виганяйте. Грошей більше не буде", – уточнив Зільберблат.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня стартував другий етап медичної реформи. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, його відомству стали надходити тривожні сигнали про скорочення медпрацівників і зниженні рівня зарплат.