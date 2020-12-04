Лікарка з Миколаєва поскаржилася на "пекло" в лікарнях і відсутність COVID-доплат

За словами сімейної лікарки з Миколаєва Вікторії, через пандемію коронавірусу навантаження на них збільшилося, однак доплати їм не передбачені.

Останнім часом робота медиків перетворилася на пекло і тому багато хто хоче звільнитися, розповіла медик в коментарі OBOZREVATEL.

"Розумієте, поки не було цього напливу хворих із пневмоніями, ГРЗ, грипом, все було ще більш-менш. Зараз мій робочий день перетворився на пекло. Черги під дверима, половина з них не записана на прийом, тому що вже немає місць", – розповіла Вікторія.

За її словами, телефон не замовкає під час прийому, люди телефонують, скаржаться на температуру й задихаються.

"Унаслідок отримувати більше я не стала, а роботи додалося рази в три. Пристроїти пацієнта в лікарню дуже складно, місць немає. Зробити ПЛР-тест за рахунок держави неможливо, люди чекають тиждень. У мене телефон дзвонить навіть вночі", – додала Вікторія.

Лікарка зазначила, що в таких умовах працювати не хочеться, тому багато хто звільняється.

"Мої знайомі лікарі вже звільнилися, або шукають таку можливість. Краще посидіти поки вдома, а коли пандемія стихне, оформитися ФОПом і вести свою практику", – розповіла Вікторія.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар назвав найнебезпечніший день під час хвороби COVID-19. Саме в цей час пацієнтам часто необхідна госпіталізація.