Лікар з Луцька розповів про реалії "червоної зони": в лікарнях зайняті всі ліжка

У Луцьку все медустанови, які госпіталізують хворих на коронавірусі, переповнені, але пацієнти продовжують надходити.

Про це в коментарі Радіо НВ розповів завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Він охарактеризував епідемічну ситуацію в Луцьку і області як важку.

"На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, з самого ранку надходять хворі – це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, – напевно, це виправдано", – заявив медик.

Він зазначив, що його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 – "всі ліжка зайняті".

"Все відділення зайнято хворими з коронавірусною інфекцією і пневмонією. У інших установах ситуація така ж. Інфекційна лікарня, знаю, також, на жаль, переповнена", – сказав Яковенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в реанімаційних відділеннях двох опорних лікарень Івано-Франківська не залишилося місць для нових хворих з коронавірусом (COVID-19). Про це повідомила глава міського управління охорони здоров'я Марія Бойко.