Лікар з Ізраїлю розповів, як помилки медиків убивають хворих на коронавірус українців. Бліцінтерв'ю

Під час лікування коронавірусу в Україні припускається низка помилок, які можуть бути причиною смерті пацієнтів: лікарі помилково вважають, що висока температура під час вірусного захворювання – це добре, і далі радять хворим терпіти до останнього.

А щоб уникнути колапсу в лікарнях і впоратися з напливом пацієнтів, варто ухвалити чітку стратегію лікування й залучити до боротьби з епідемією не тільки сімейних, але й решту лікарів, оскільки потрібні базові медичні знання є навіть у фельдшера.

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.

– Через зростання захворюваності на коронавірус в Україні заговорили про перспективу запровадження медичного сортування. Поки що в нас у країні немає тематичного протоколу. Як це може бути на практиці?

– Це залежить від градації хвороби, від показників сатурації, дихання. Є хворі з легким, середнім, важким ступенями тяжкості.

Я переклав ізраїльський протокол медичного сортування хворих і надіслав у департамент охорони здоров'я Київської міськадміністрації, Валентині Гінзбург. Вони із задоволенням це взяли, але є ще й МОЗ, з яким потрібно все узгоджувати.

– У чому суть цього протоколу?

– Суть у тому, щоб легкими хворими не наповнювати лікарні, щоб дати чіткий протокол ведення пацієнта з легким ступенем сімейним лікарям, та й узагалі будь-яким лікарям. Не треба бути інфекціоністом, щоб вивчити 10 речень.

– На якому етапі здійснюється це сортування? На етапі швидкої допомоги?

– Не можна викликати швидку допомогу через кожну температуру. У такому разі не буде ані швидкої допомоги, ані допомоги взагалі. Усе зовсім по-іншому – сортування повинно бути на етапі поліклінічної медицини.

– Тобто хворий на зв'язку зі своїм сімейним лікарем, і той уже ухвалює рішення.

– Можна збільшити кількість лікарів. Не обов'язково це має бути сімейний лікар. Для перевірки звичайної симптоматики досить базових медичних знань фельдшера або лікаря.

Що це означає? Людина телефонує в call-центр: "У мене температура стільки-то, це стільки-то. Що мені робити?" Виміряти сатурацію, виміряти кількість подихів тощо.

Якщо в нього сатурація нормальна, якщо людина без важких хронічних захворювань і так далі, їй можна призначити парацетамол, ібупрофен, аспірин, тепле рясне пиття. В основній масі, 80% людей, так виходять.

Якщо у вас усім призначатимуть незрозумілі ліки плюс антибіотики, то кількість хворих із 20% перевалить за 50%. Вам потрібен жорсткий протокол лікування залежно від тяжкості захворювання.

– Тобто рішення про госпіталізацію ухвалює або оператор call-центру, або лікар?

– Цей оператор call-центру може бути будь-яким лікарем. Будь-який лікар знає, що таке температура 38 і що таке сатурація 96. Частину лікарів треба перевести на амбулаторну допомогу.

Вам потрібен чіткий протокол лікування за ступенями тяжкості й під кримінальну відповідальність лікаря його призначення. Тому що у вас купа важких хворих через неграмотні призначення на амбулаторії.

– І смертельні випадки пов'язані саме з таким неграмотним призначенням?

– Ну звичайно!

– Яка найпоширеніша помилка, що призводить до смерті пацієнта?

– У вас призначається величезна кількість антибіотиків. І потім люди потрапляють у шпиталь з антибіотикорезистентною пневмонією. У вас досі даються протималярійні препарати, які призводять до порушень ритму серця й так далі.

У вас досі розповідають, що не потрібно знижувати температуру.

– А потрібно знижувати?

– Звичайно, потрібно.

– За якого рівня? Температуру 38, звичайно, не потрібно знижувати?

– 37 вже треба знижувати. Її відразу треба знижувати. Вироблення імунних комплексів набагато вище за підвищеної температури – це раз. По-друге, це в принципі протиприродно для людини. За підвищеної температури відбувається безліч процесів. Протікає вазоконстрикція (звуження просвіту кровоносних судин. – Ред.), запускаються компенсаторні процеси. Вони не потрібні, не можна, щоб це було.

– А як же поширене твердження медиків про те, що за допомогою підвищеної температури вірус гине, і якщо ви можете терпіти, то краще терпіти?

– Це абсолютно безграмотно. Років 80 тому це вважалося правдою. Але немає жодного наукового доказу цієї теорії. Є свіже дослідження, яке доводить, що це не так.

– У низці західних країн уже навесні 2021 року планують ввести так званий імунний паспорт COVID-19. Як ви ставитеся до такої ідеї?

– У пострадянських країнах імунний паспорт – документ із зазначенням усіх наших щеплень – був давним-давно. І на роботу вас без нього не взяли б.

Що стосується імунного паспорту COVID-19, то поки ми говоримо про те, чого немає. Поки не почали робити щеплення від коронавірусу, це теорія. Якщо щеплення покаже свою дію, то в цьому разі, звичайно, потрібно вказувати, що ти щеплений від COVID-19. Якщо ти не щеплений, то ти несеш певну загрозу для суспільства.

Звичайно ж, я за такий паспорт.

– Що ви можете сказати про теорію, згідно з якою в людей, що перенесли простудні захворювання, з'являються Т-клітини, які можуть сприяти захисту від коронавірусу?

– Так, є таке. Т-клітини виробляють антитіла. Але це все теорії.

Якщо ми подивимося людей, які багато подорожували, то таких людей буде менше серед захворілих на коронавірус.

– Які в різних країнах стикнулися з безліччю вірусів і бактерій?

– Так-так.

– А як це перенести на наше повсякденне реальне життя? Це означає, що в людини, яка часто хворіє на простудні захворювання, менший ризик заразитися коронавірусом?

– Звичайно! А знаєте, чому, коли діти хворіють, нічого поганого в цьому немає? Немає нічого поганого в тому, коли маленькі діти, перепрошую, лижуть підлогу. Знаєте, для чого вони це роблять? Щоб захистити себе, щоб запрацював імунітет.

Бувають матусі, які закутують своїх дітей і за перших же сопель починають їх лікувати. Дайте дітям хворіти! У них накопичується імунітет.

– А як накопичувати імунітет дорослим?

– У принципі, ніяк. Він у дитинстві формується. Для цього й прищеплюються в дитинстві.

– Як зміцнювати імунітет тим, у кого були дуже дбайливі матусі?

- Як? Здоровим способом життя. Не палити, не пити, займатися спортом, не ростити живіт – я подивився на себе в дзеркало (сміється).

– А що щодо вітамінів? С, D та інших?

– Так, дослідження показують, що вітамін D позитивно впливає на імунітет. Крім того, ми нині проводимо дослідження й реєструємо краплі на основі мінералів Мертвого моря та деяких трав.

Дослідження тільки-но розпочалися, але на цьому етапі вони показують, що знижують і температуру, і дають відповідь на коронавірус і взагалі будь-які вірусні інфекції.

У мене були люди з температурою 39, з діабетом і з тиском. Під час прийому в них температура падала до 36,7. Нині краплі отримують близько 50 осіб. У них падає температура, підвищується сатурація тощо.

– Як діють ці краплі?

– Вони впливають саме через Т-клітини, вони їх активують.

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