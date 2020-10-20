Лікар з Ізраїлю пояснив, чому дитсадки і школи треба закрити на карантин

Рішення про те, що дитячі садки й початкову школу в Україні не закриватимуть на карантин за будь-яких умов, може призвести до зростання захворюваності на коронавірус у країні.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "На певний час треба було б обмежити", – зауважив він.

"Основний шлях передачі – усе ж таки через дітей. Вони не носять маски, і не повинні носити, це діти. Вони бавляться, граються, це нормально. Вони хворіють безсимптомно, але є переносниками", – пояснив медик.

Він уточнив, що, згідно з дослідженнями, які проводилися в Ізраїлі, основна передача коронавірусу в сім'ях відбувається саме через дітей. "Від 9 до 15 років – основна передача", – повідомив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, глава комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Сергій Бабак заявив, що початкову школу й дитячі садки з листопада не закриватимуть на карантин навіть за найгіршого розвитку епідемії коронавірусу в Україні.