Лікар з Ізраїлю озвучив прогноз на зиму щодо COVID-19 в Україні

Захворюваність на коронавірус в Україні взимку збільшуватиметься внаслідок низки об'єктивних і суб'єктивних причин.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "На процес має вплив стан людей і загальний стан захворюваності в момент морозів", – сказав він.

Медик повідомив про те, що одночасне захворювання людини на коронавірус і грип призводить до того, що воно протікає важче, а також ушестеро підвищує смертність.

"Тому ми можемо тільки прогнозувати, як поведуть себе люди", – зауважив він.

У цьому контексті лікар поділився особистими спостереженнями, які він зробив під час перебування в Україні. "Я, звичайно, перепрошую, але як в Україні не прогнозувати зростання, якщо у вас люди ходять, куди хочуть, і немає ніякої дистанції між людьми? Тут питання не в тому, як вірус мутує, а в тому, як люди мутують в своїй свідомості, щоб усвідомити щось", – зауважив Бриль.

"Спілкуючись зі своїми друзями, я говорю: це ж ви вбиваєте людей – ти вб'єш чужу матір і батька, так само як і своїх. Запевняю, що не любиш ти нікого! Ти любиш себе і свою демагогію, тому що замість того, щоб міркувати про те, що корисно або не корисно, про те, що інші не носять, ти не надів маску", – заявив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, начальник Головного управління Держспоживслужби в Києві, лікар Олег Рубан заявив, що в Україні нормальний показник захворюваності на коронавірус у листопаді становитиме 7 тисяч нових випадків на добу.