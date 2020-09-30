Лікар з Ізраїлю пояснив, чому вакцина не гарантує перемогу над COVID-19

Масова вакцинація від COVID-19 не є гарантією перемоги над цим вірусом.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "Ми ще не знаємо, скільки часу зберігатимуться антитіла", – зауважив він.

За його словами, можливий варіант, коли антитіла зберігатимуться протягом усього життя, і тоді про перемогу над коронавірусом справді можна говорити. Але якщо йдеться про період у 3-4 місяці, то це не так.

У цьому контексті медик нагадав про зафіксовані випадки повторного зараження COVID-19.

Водночас час медик заявив, що, навіть якщо антитіла після щеплення зберігатимуться в організмі людини від пів року до року, це вже можна вважати хорошим результатом. Він також повідомив ще один обнадійливий факт: "Під час щеплення кількість антитіл завжди має бути більша, ніж у людини, що перехворіла".

Повну версію бліцінтерв'ю з Борисом Брилем незабаром читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Україна може отримати вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби безплатно.