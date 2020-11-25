Лікар з Ізраїлю назвав причини смерті від COVID-19 в Україні

Смерті хворих на коронавірус можуть бути пов'язані з помилками в лікуванні.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "У вас купа важких хворих через неграмотні призначення на амбулаторії", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи пов'язані смертельні випадки з такими призначенням лікарських препаратів, медик заявив: "Ну звичайно!"

Лікар назвав найпоширенішу медичну помилку, яка призводить до смерті пацієнтів із COVID-19 в Україні.

"У вас дається величезна кількість антибіотиків. І потім люди потрапляють у шпиталь з антибіотикорезистентною пневмонією. У вас досі даються протималярійні препарати, які призводять до порушень ритму серця й так далі", – пояснив медик.

У цьому контексті він наголосив: "Вам потрібен чіткий протокол лікування за ступенями тяжкості й під кримінальну відповідальність лікаря його призначення".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з неконтрольованим застосуванням антибіотиків.