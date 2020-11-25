Лікар з Ізраїлю назвав причини смерті від COVID-19 в Україні
В Україні треба ввести кримінальну відповідальність за неправильне лікування коронавірусу, заявив Борис Бриль
Протималярійні препарати варто вилучити з протоколу лікування
Смерті хворих на коронавірус можуть бути пов'язані з помилками в лікуванні.
Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "У вас купа важких хворих через неграмотні призначення на амбулаторії", – заявив він.
Відповідаючи на запитання, чи пов'язані смертельні випадки з такими призначенням лікарських препаратів, медик заявив: "Ну звичайно!"
Лікар назвав найпоширенішу медичну помилку, яка призводить до смерті пацієнтів із COVID-19 в Україні.
"У вас дається величезна кількість антибіотиків. І потім люди потрапляють у шпиталь з антибіотикорезистентною пневмонією. У вас досі даються протималярійні препарати, які призводять до порушень ритму серця й так далі", – пояснив медик.
У цьому контексті він наголосив: "Вам потрібен чіткий протокол лікування за ступенями тяжкості й під кримінальну відповідальність лікаря його призначення".
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Як писав OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з неконтрольованим застосуванням антибіотиків.