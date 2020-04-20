Лікар з Ізраїлю назвав головну причину зараження медиків Covid-19

Тетяна Гайжевська Суспільство 19:51, 20.04.2020

Найчастіше причиною зараження лікарів коронавірусом COVID -19 є притуплення почуття небезпеки.

Велика кількість медиків, що заразилися в Італії, може бути пов'язана з зневагою засобами захисту. Таку думку в ефірі ObozTV висловив реаніматолог, анестезіолог з Ізраїлю, задіяний в лікуванні хворих на коронавірус, Борис Бриль.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Більшість лікарів заражається не в момент переодягання, а в момент незахисту", – підкреслив він.

Лікар продемонстрував захисний костюм, який він використовує при роботі з пацієнтами (проскролльте новину до кінця, щоб подивитися відео). "У цьому працювати дуже важко. Працюєш по 10 годин, в туалет ти не можеш піти, і, перепрошую, торкатися руками своїх органів. Можливо, в цей момент відбувається зараження", – допустив він.

"Коли тиждень, два, три ти заходиш до хворих, ти знаходишся в відділенні, тобі жарко, тобі незручно, починає трохи притуплятися увага і відчуття небезпеки. Але важливо в розумі зберігати, що це дуже небезпечно, навіть якщо так не здається. Це як уявне затишшя, коли обстріляна людина не боїться ні вибухів, ні стрільби", – підкреслив медик.

У цьому контексті він повідомив про те, що ніколи не проявляє "геройства" і не нехтує засобами індивідуального захисту. Через місяць і 3 тижні роботи з зараженими коронавірусом, черговий тест на Covid -19, зданий лікарем, показав негативний результат.

"Коли ти захищаєшся і відповідально підходиш до цього, це тебе захищає", – резюмував лікар.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 20 квітня в Україні за добу виявлений 261 новий випадок коронавірусу COVID-19, загальна кількість заражених досягла 5710. Раніше Заслужений лікар України Ольга Богомолець заявила, що лікарі можуть стати джерелом інфікування коронавірусом, не підозрюючи про це, і запропонувала проводити масове регулярне тестування всього медичного персоналу.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Києві підтверджено 850 випадків коронавірусу: за добу додалося майже 50 осіб

Як Тимошенко залишила Україну без порятунку від коронавірусу: ЗМІ дослідили крах заводу "Буревісник"

В Україні перевірять усіх клієнтів банків: чиї перекази можуть заблокувати та які документи вимагатимуть

Проти церковників УПЦ МП відкрили кримінальні провадження за порушення карантину на Великдень

Після Великодня сім областей України приховали дані про хворих на COVID-19 – Степанов