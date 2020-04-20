Лікар з Ізраїлю назвав головну причину зараження медиків Covid-19

Найчастіше причиною зараження лікарів коронавірусом COVID -19 є притуплення почуття небезпеки.

Велика кількість медиків, що заразилися в Італії, може бути пов'язана з зневагою засобами захисту. Таку думку в ефірі ObozTV висловив реаніматолог, анестезіолог з Ізраїлю, задіяний в лікуванні хворих на коронавірус, Борис Бриль.

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"Більшість лікарів заражається не в момент переодягання, а в момент незахисту", – підкреслив він.

Лікар продемонстрував захисний костюм, який він використовує при роботі з пацієнтами (проскролльте новину до кінця, щоб подивитися відео). "У цьому працювати дуже важко. Працюєш по 10 годин, в туалет ти не можеш піти, і, перепрошую, торкатися руками своїх органів. Можливо, в цей момент відбувається зараження", – допустив він.

"Коли тиждень, два, три ти заходиш до хворих, ти знаходишся в відділенні, тобі жарко, тобі незручно, починає трохи притуплятися увага і відчуття небезпеки. Але важливо в розумі зберігати, що це дуже небезпечно, навіть якщо так не здається. Це як уявне затишшя, коли обстріляна людина не боїться ні вибухів, ні стрільби", – підкреслив медик.

У цьому контексті він повідомив про те, що ніколи не проявляє "геройства" і не нехтує засобами індивідуального захисту. Через місяць і 3 тижні роботи з зараженими коронавірусом, черговий тест на Covid -19, зданий лікарем, показав негативний результат.

"Коли ти захищаєшся і відповідально підходиш до цього, це тебе захищає", – резюмував лікар.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 20 квітня в Україні за добу виявлений 261 новий випадок коронавірусу COVID-19, загальна кількість заражених досягла 5710. Раніше Заслужений лікар України Ольга Богомолець заявила, що лікарі можуть стати джерелом інфікування коронавірусом, не підозрюючи про це, і запропонувала проводити масове регулярне тестування всього медичного персоналу.

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