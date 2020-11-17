Лікар з Ізраїлю назвав дві проблеми з вакциною Pfizer

Перш ніж вакцина від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і BioNTech буде запущена для масового застосування, необхідно вирішити дві серйозні проблеми.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. Йдеться про те, що вакцина повинна транспортуватися за вкрай низької температури й повинна бути виготовлена в колосальних обсягах.

Коментуючи результати останньої фази клінічних випробувань, які показали 90% ефективність вакцини, медик зазначив, що висновки робити завчасно. "Це на сьогоднішній день 90%, це дуже добре, це мене самого радує, але все одно це ще в дослідженні", – сказав він.

Зокрема, він звернув увагу на те, що мінімальна кількість доз вакцини, які повинні бути виготовлені, – 2 мільйони. "На виготовлення 2 мільйонів вакцин, напевно, піде пів року", – припустив він.

Крім того, вакцина вимагає транспортування за температури -80 градусів Цельсія, що також непросто організувати. "Навіть якщо вакцина буде дійсна, потрібно знайти величезні потужності холодильників і транспортні можливості", – сказав лікар.

Як писав OBOZREVATEL, за підсумками третьої фази клінічних випробувань вакцини Pfizer і BioNTech був зроблений висновок про її ефективність у 90%. У чотирьох штатах США стартувала пілотна програма з її доставки.