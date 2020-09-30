Лікар з Ізраїлю: наприкінці жовтня Україну чекає пік заражень коронавірусом

Масове виробництво вакцини від коронавірусу не означає повну перемогу над COVID-19. Багато чого залежить від того, як довго в організмі людини зберігатимуться антитіла. Але щеплення можуть знизити смертність у сотні і тисячі разів.

Українці не надто переймаються дотриманням санітарних норм, а значить, пік захворюваності на коронавірус у країні можна очікувати вже наприкінці жовтня. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.

– ВООЗ розраховує отримати до кінця 2021 року 2 мільярди вакцин від коронавірусу. Наскільки це реально?

– Якщо дуже постаратися, можливо, і реально, але поки що говорити про це зарано. Хоче і отримає – це дві різні речі.

– Я розумію, тому і питаю, наскільки ймовірним це є. Але якщо 2 мільярди – це означає, що пів планети буде вакциновано і тоді, напевно, можна говорити про те, що коронавірус переможений. Чи це надто оптимістично?

– Це надто оптимістично, тому що ми ще не знаємо, скільки часу зберігатимуться антитіла. Якщо антитіла зберігатимуться все життя, наприклад, як зі щепленнями від гепатиту В, тоді все добре. А якщо цього не буде, якщо антитіла зберігатимуться 3-4 місяці... Ми маємо повторні зараження.

Але під час щеплень кількість антитіл завжди має бути більше, ніж у людини, що перехворіла. Будемо сподіватися, але поки рано говорити.

– Чи з'явилися нові дані про те, скільки часу зберігається імунітет до COVID-19 після того, як людина перехворіла. Або коли щодо цього будуть більш-менш достовірні дані?

– Треба дивитися, щонайменше, пів року, і не так багато у нас людей, щоб спостерігати за цим. Відповідно, пів року, рік. І в принципі, буде хороший результат, якщо антитіла збережуться так довго – пів року або рік. Це вже краще.

Зважаючи на смертність від коронавірусу як захворювання, що передається повітряно-крапельним, точніше, аерозольним шляхом, якщо антитіла у нас зберігатимуться, щонайменше, рік, можна сподіватися, що буде досить одного щеплення на рік. Щоб не було високої смертності від захворювання, що передається повітряним шляхом.

– Дані, які ми маємо – понад 33 мільйони фактів інфікування і трохи більше 1 мільйона смертей. Це велика смертність чи ні?

– Це велика смертність. Під час грипу в десятки разів менше.

Просто подивіться, що при респіраторному захворюванні смертність 1-2%, це не рак, це не інфаркт, вони не сезонні і не передаються через дихання! Це реально страшна цифра, до людей не доходить! Порівнювати просто нерозумно.

– У нас недостатньо даних, але пофантазуймо. Припустимо, з'явилася вакцина. З огляду на те, що хтось буде проти вакцинації, хтось спочатку боятиметься, наскільки ми можемо очікувати зменшення кількості смертей?

– Якщо люди робитимуть щеплення, якщо вакцина буде безпечна, то, звичайно, кількість смертей зменшиться в десятки, сотні і в тисячі разів. У групі ризику будуть тільки ті, хто не щеплені, і у кого не виробляться антитіла.

Але якщо подивитися ситуацію з іншими щепленнями, то, наприклад, в Африці вже покінчили з поліомієлітом. Якщо ми подивимося щодо гепатиту, вірусу папіломи людини і щодо багатьох інших вірусів – зниження смертності величезне.

Але треба, щоб все було зроблено відповідно до науки, все, як годиться.

"Пік заражень коронавірусів в Україні може бути наприкінці жовтня"

– Я знаю, що минулого тижня ви були в Україні. У нас фахівці прогнозують, що в середині – у кінці листопада буде пік захворюваності. Може, ви говорили з українськими колегами. На ваш погляд, пік – це скільки заражень? Зараз у нас на рівні 3-3,5 тисячі на добу.

– Те, що я спостерігав – у вас люди не надто стурбовані носінням масок і дотриманням соціальної дистанції. Тому я думаю, що велике зростання буде вже найближчим часом, наприкінця жовтня.

Якщо люди не почнуть якось застерігатися і думатимуть, що смертність від коронавірусу – це як звичайна смертність від онкології, від серцево-судинних захворювань... Не носять маски, не дотримуються дистанції...

– Пік – це скільки? Ми можемо назвати цей коридор?

– Ні, не можемо назвати коридор.

– У вас в країні зараз теж складна ситуація з коронавірусом. Чим відрізняється те, що ви побачили в Україні, від того, що відбувається в Ізраїлі? Могли б ви поділитися порадами для українських лікарів?

– Українські лікарі роблять все, що можливо, я говорю про тих, з ким я спілкуюся. На щастя, це кращі представники медичної спільноти, і роблять вони свою роботу добре. Але більша частина пацієнтів в Україні все-таки отримує антибіотики. В Ізраїлі це не так.

Але я б все-таки дав пораду щодо превентивної медицини, щодо того, щоб люди менше хворіли, щоб знизити навантаження на лікарів. Тому що, подивившись лікарні, подивившись, як працюють лікарі, я побачив, що працюють вони важко, і ситуація теж може бути непроста.

В Ізраїлі пік виник швидше, тому що у нас вища щільність населення. В Україні щільність нижча, відповідно, передача відбувається з меншою швидкістю. Але вона все одно буде.

– Останні дослідження показують, що, якщо в замкнутому просторі, наприклад, у ліфті хворий на коронавірус кашляв або розмовляв, вірус зберігається близько пів години. Якщо двері періодично відчиняються, то вдвічі менше, до 10-14 хвилин. Наскільки це правильне твердження?

– Звичайно, це правильне твердження. Це закрите приміщення, де немає особливої вентиляції. Відповідно, вірус залишиться під час видихуваного повітря, під час розмови. І треба, звичайно, застерігатися.

У будь-якому разі ходити сходами набагато корисніше, ніж їздити в ліфті. Але маски треба надягати.

Маски ефективніші в закритих приміщеннях. На вулиці, коли є відстань, вітер тощо, це не настільки важливо. А ось у закритих приміщеннях – у магазинах, ліфтах, офісах, інших службах – це дуже важливо.

"Щеплення від грипу варто зробити людям з групи ризику"

– І наостанок. Вакцинація від грипу – наскільки це зараз важливо і чи варто вже починати? Щоб не було ускладнень, якщо людина захворіє і на коронавірус, і на грип.

– Я думаю, що це варто робити людям з групи ризику. Завжди, як і до цього передбачалося. Людям з групи не ризику немає сенсу це робити. У науковій літературі немає даних про те, що щеплення знизили смертність або захворюваність в групі не ризику.

– Чи варто вже починати вакцинуватися?

– Уже зараз наближається сезон, вже варто починати.