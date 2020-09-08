Лікарка з Івано-Франківська: в реанімації місць немає, всі апарати ШВЛ зайняті

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні немає місць у реанімаційному відділенні та не залишилося вільних апаратів ШВЛ.

Про це написала в Facebook лікарка-реаніматологиня Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Іванна Дідик. Жінка зізналася, що почувається втомленою.

Вона звернулася до людей, які ігнорують елементарні правила в умовах карантину і легковажно ставляться до коронавірусу.

"Професія лікаря, а реаніматолога особливо, вимагає бути максимально гуманним і мати високий рівень емпатії. Отже, передаю найлюдяніший і співчутливий привіт усім скептикам, прихильникам теорії всесвітньої змови і просто тим, хто не вірить у коронавірус. Всім, хто носить маски на підборідді, під носом, в кишені або взагалі не носить. Всім, хто збирається на гучне весілля на двісті осіб (а як таке дійство пропустити) або інше масове збіговисько. Всім, хто не розуміє, що таке соціальна дистанція і антисептик для рук. Так ось. Місць в реанімаційному відділенні немає. Всі апарати ШВЛ зайняті. Думайте, панове. Якщо не про інших, то хоча б про себе", – написала Дідик.

На запитання користувачів у коментарях, наскільки захищений персонал медустанови, лікарка зазначила, що захист "максимально повний".

Після того, як пост Дідик став популярним, вона його видалила. Зараз він недоступний за посиланням.

Нагадаємо, що Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області потрапили до "червоної" зони карантину.

Станом на вівторок, 8 вересня, в Івано-Франківській області підтвердили 10 508 випадків коронавірусу.

Лікарка закликала людей не бути легковажними з коронавірусом. Facebook Іванни Дідик

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську, який перебуває в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки, з 14 вересня відкриють школи і дитячі садки. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.