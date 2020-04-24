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24 квітня • оновлено в 14:04
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Лікар з Івано-Франківщини забив на сполох через ліки від коронавірусу

1.7т
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Лікарі з Івано-Франківської області, епіцентру коронавірусу в Україні, не можуть знайти і придбати ліки від COVID-19, які є у новому протоколі Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомив головний лікар міської клінічної лікарні Тарас Масляк 24 квітня на комісії з надзвичайних ситуацій, передає видання "Галка". За його словами, ситуація з інфікуваннями у регіоні покращується.

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"У лікарні 55 людей, близько 20 людей ми виписали. Ще чекаємо повторні ПРЛ-тести, тоді зможемо виписати ще людей”, – зазначив Масляк.

"Знайти нереально!" Лікар з Івано-Франківщини забив на сполох через ліки від коронавірусу

Головлікар також наголосив, що МОЗ оновив протокол лікування, проте ліки знайти "нереально".

"Змінений протокол, там є ліки, які мають впливати на цей вірус. Вчора спробували їх шукати, аби придбати, але це нереально", – наголосив лікар.

Нагадаємо, станом на 24 квітня у Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 684 випадки інфікування коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Івано-Франківщині чоловік помер від коронавірусу через недбалість сімейного лікаря. Пенсіонер помер по дорозі з однієї лікарні в іншу. Його до останнього звинувачували в симуляції.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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