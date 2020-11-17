Лікар з Буковини – про переповнену лікарню: ліжко після смерті пацієнта було порожнім всього півгодини. Відео

Юрій Сергієнко Суспільство 01:51, 18.11.2020 Оновлено: 01:55, 18.11.2020

Лікар-анестезіолог Андрій Аносов розповів про умови в реанімаційному відділенні Чернівецької обласної лікарні, яке переповнене пацієнтами з коронавірусом.

В інтерв'ю "Суспільному" він зазначив, що звільнилося місця займають дуже швидко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Реанімаційне відділення лікарні на Буковині переповнене.
кадр відео

Так, в ніч на 12 листопада помер пацієнт, а його ліжко за півгодини перестелили, обробили і госпіталізували наступного.

Також Аносов зазначив, що за останні місяці кількість молодих хворих у важкому стані значно зросла. Раніше це загалом були люди похилого віку.

Після смерті пацієнта ліжко зайняли за півгодини.
кадр відео

За його словами, зараз надходять пацієнти віком до 30 років, а цього тижня померла 27-річна дівчина.

Аносов зазначив, що за 10 місяців боротьби з коронавірусом у нього не було жодної відпустки. Крім того, він підкреслив, що поважних лікарів, які втекли від проблеми, замінили молоді, які ніколи не працювали в умовах пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області заповнюваність лікарень для пацієнтів з коронавірусом досягла 66%. Водночас половина з 18 медустанов уже переповнені, а в деяких заповнюваність відділень становить понад 100%.

Також в Полтавській області лікарні завантажені на 86%.

Раніше на відео показали заповнену лікарню в Закарпатській області.

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