Лікар, який рятує людей від COVID-19, дав корисні поради колегам

Міла Озеровська Суспільство 12:33, 15.04.2020 Оновлено: 12:56, 15.04.2020

Російський лікар Андрій Атрощенко (хірург і онколог) поділився з колегами 11 порадами про те, як полегшити свою роботу під час пандемії коронавірусу. Він зазначив, що зараз тимчасово змінив профіль діяльності та працює лікарем у приймальному відділенні.

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Саме тому Атрощенко й вирішив розповісти іншим медпрацівникам, як діяти в кризовій ситуації. Докладну інструкцію він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Пост буквально підірвав соцмережу, оскільки ним поділилося 4 500 осіб, а ще 6 700 залишили лайк.

Нижче наводимо текст пам'ятки лікаря.

Лікар Андрій Атрощенко
Facebook Андрія Атрощенка

1. Якщо у вас зміна понад 6-8 годин – подбайте про памперси. Не жартую! Навіть якщо не пити воду перед зміною, то в разі активної роботи через 6 годин дуже хочеться в туалет, а щоб туди потрапити треба пройти всю процедуру роздягання (щонайменше хвилин 40-50 все займе з повторним одяганням).

2. Після зміни шкіра на носі починає відшаровуватися, вкривається пухирями. Вихід – клейте шматочок гелевих подушечок (у взуттєвих продаються для туфель або жіночі під очі гелеві накладки).

3. Якщо потрібен телефон – купіть водонепроникний чохол. Це допоможе захистити ґаджет і залишатися на зв'язку.

4. Для профілактики перед зміною капайте в очі офтальмоферон, а в ніс – грипферон, пийте будь-який препарат для профілактики вірусної інфекції (я п'ю аміксин/арбідол тощо).

5. Взуття має бути зручним і за можливості дихати.

6. Запітніння маски – реально величезна проблема. Пробував мило – не допомагає. З особистого досвіду – антифог працює години чотири. Є дайверський метод: плюнути в окуляри та розтерти сухою серветкою – з усього, на мій погляд, найкращий спосіб.

7. Що одягати під Tyvic: найкраще тонку бавовняну білизну (штани та футболку або старий хірургічний костюм).

8. Шкарпетки беріть високі, щоб в них можна було заправити штанини, які будуть під захисним костюмом.

9. Бахіли часто сповзають – вирішили цю проблему з допомогою скотча.

10. Щоб рукава костюма не задиралися – робіть ножицями акуратну дірочку для великого пальця.

11. Перша пара рукавичок: краще одягати звичайні оглядові нестерильні (вінілові) – менше шкіра реагує.

Лікар Андрій Атрощенко
Facebook Андрія Атрощенка

Поради Атрощенка знайшли відгук серед його підписників, і вони подякували лікарю за те, що він поділився цінним досвідом.

"Дякую вам за вашу благородну працю!", "Дякую вам за тяжку працю, здоров'я, удачі", "Здоров'я вам і міцності духу! Дякую за вашу працю!", "Дякую вам величезне, люди подвигу. Нехай біда обходить вас", "Господи, спаси і сохрани всіх, хто рятує і допомагає хворим", – пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, на якому лікар однієї з азіатських країн показує, як захищає себе від коронавірусу під час чергування. На ролику видно, що він одягає на себе щонайменше 10 елементів захисного костюму.

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