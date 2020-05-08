Лікар, який повернувся з "коронавірусного пекла" в Італії, обурений карантином в Україні

В Україні були встановлені занадто "лояльні" умови карантину порівняно з Італією, яка стала першим епіцентром коронавірусу в Європі.

Про це ввечері в п'ятницю, 8 травня, в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" розповів лікар-хірург Юрій Сак, якому довелося допомагати італійським колегам і набиратися у них досвіду боротьби з COVID-19.

Він розповів, що в Римі, де він працював, дороги були майже порожні і люди насправді сиділи по домівках, тоді як в Україні була зовсім інша картина.

"Прилетівши до робочого місця ми майже чотири години рухалися по автобанах Італії. За чотири години побачили лише десяток машин. Це дуже контрастує з тим, що ми побачили в Києві. Це дуже сильно впадає в очі. Це з приводу карантину і тих заходів, яких вживали Італія і Україна. Про це потрібно говорити. Може, вже не настільки актуально, але якщо порівняти з тим карантином, який ми бачили в Італії, то тут були дуже лояльні умови. А там були дуже жорсткі правила перебування на вулиці, в готелі. Те, що ми побачили зараз в Україні... Супермаркети працюють, люди вільно переміщуються..." – розповів лікар.

Сак висловив стурбованість, що пом'якшення карантину в Україні може призвести до безлічі нових випадків зараження і летальних наслідків.

Юрій Сак

Як писав OBOZREVATEL:

в Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 4 травня.

Однак із 11 травня в країні послаблять деякі обмежувальні заходи. Наприклад, українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, перукарні та салони краси.

Також з 11 травня кафе і ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі і т.д.

При найоптимістичніших прогнозах метро в Україні відкриють у середині літа, а масковий режим протримається мінімум до кінця року.

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