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10 квітня • оновлено в 09:12
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Лікар вказав на реальну біду з медперсоналом у лікарнях України

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У лікарнях України катастрофічно не вистачає персоналу, який доглядає за хворими на коронавірус COVID-19.

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Як заявив в інтерв'ю ZN.UA президент Асоціації анестезіологів України, професор кафедри анестезіології НМУ ім. О. Богомольця, лікар-анестезіолог київської лікарні Сергій Дубров, з лікарями проблем менше, а ось з медсестрами і санітарками – повна катастрофа.

Ілюстрація

Ілюстрація

"До епідемії українські лікарні на 70% були укомплектовані середнім персоналом і на 85% – лікарями. Але сьогодні медсестри почали звільнятися. Хтось через коронавірус, а хтось тому, що живе в селі і не хоче працювати вахтовим методом: потрібно побути з сім'єю або добиратися до міста складно", – зазначив він.

Лікар розповів, що в його лікарні є одна санітарка, якій від електрички треба їхати на таксі. Вона платить за нього 350 грн, потім чергує три доби поспіль і половину зароблених грошей знову віддає на таксі, інакше не доїде на роботу.

"Взагалі, з санітарками особливо велика проблема: вони старшого віку, бояться заразитися коронавірусом, і їм важко дістатися на роботу. Лікарі поки що не звільняються", – додав Дубров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про недостатню кількість апаратів штучної вентиляції легенів в столиці. Їх, за словами глави міста, в медустановах Києва майже 400.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі вірус
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