Лікар справила нужду в графин посеред мерії Львова: момент потрапив на відео

У Львові лікар-стоматолог, яка брала участь у протесті в стінах міської ради, справила нужду в графин у сесійній залі.

Курйозний момент потрапив на камеру. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Без Табу" в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Інцидент стався в ніч на 7 березня, коли співробітники комунальних стоматологічних поліклінік залишилися на ніч у сесійній залі мерії через відмову депутатів виплатити лікарям заявлені 3,6 млн боргу.

Ірина Шишковська (зліва) Без Табу

Як з'ясувалося, героїню відео звуть Ірина Шишковська і вона є заступником головного лікаря з медичної частини в львівській комунальній 3-й стоматологічній поліклініці.

У мерії Львова спочатку відмовилися коментувати те, що відбулося на відео, однак пізніше визнали, що в ролику дійсно хол великої сесійної зали Львівської міської ради. У прес-службі також підтвердили, що всі туалети були відкриті і протестувальникам не було обмежено доступ до них.

Скріншот з відео

Відзначається, що, найімовірніше, вчинок лікаря повинен булв стати посланням мерії, оскільки графини в сесійній залі зазвичай стоять на столі президії, в яку входить міський голова і секретар міськради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кропивницькому чиновник осоромився, включивши на телефоні відео порнографічного характеру під час наради в облдержадміністрації.

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