Лікар сказав, як знизити ризик зараження дитини COVID-19 в школі

Дотримання санітарних рекомендацій для шкіл не вбереже від зараження дітей коронавірусом, але зменшить його ризик.

Про це в бліц-інтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "Перше – потрібно стежити за здоров’ям дітей, і в тому разі, якщо у них є прояви якихось респіраторних захворювань, все-таки до школи не відпускати", – сказав він.

Медик перерахував ще кілька правил, яких слід дотримуватися. Зокрема, батькам він порадив обмінюватися інформацією в шкільному чаті щодо випадків захворювань дітей. Це дасть можливість класному керівнику вчасно ухвалити рішення про ізоляцію школярів.

За словами Курпіти, у дітей варто формувати звичку часто мити руки, дотримуватися дистанції, а також уникати спільного користування тими чи іншими предметами. Класи повинні періодично провітрюватися.

За словами лікаря, дітям слід пояснювати, що вимоги вчителя щодо дотримання певних норм стосуються, перш за все, здоров'я.

Повну версію бліц-інтерв’ю з Володимиром Курпітою читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни в протиепідемічні заходи під час навчання в школах через епідемію коронавірусу. Стало відомо, як працюватимуть школи з 1 вересня.