Лікар сказав, як не заразитися COVID-19 у другому турі виборів

Другий тур місцевих виборів в Україні може дещо позначитися на зростанні захворюваності на коронавірус. Якщо на виборчих дільницях будуть зроблені додаткові санітарні заходи, ризик зараження буде мінімальним.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "Можна встановити режим, запускати певну кількість людей, робити перерви для провітрювання і обробки", – пояснив він.

"Люди в основному пройдуть по вулиці – на вулиці важко заразитися. Це вже треба зовсім обніматися, щоб заразитися. А в приміщенні, де буде проходити голосування, можна передбачити додаткові заходи", – сказав медик.

За його словами, якщо всі учасники виборчого процесу будуть виконуваи санітарні рекомендації і "нормально дотримуватися всіх заходів", другий тур виборів не призведе до різкого зростання захворюваності на COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, 15, 22 і 29 листопада в ряді міст України пройде другий тур виборів мера.