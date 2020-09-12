Лікар сказав, в яких регіонах може зрости смертність від COVID-19

В регіонах України, де відсутня належна лікарняна база і штат медичних працівників, може фіксуватися більша в порівнянні з іншими регіонами кількість важких і летальних випадків коронавірусної хвороби.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. "Ті регіони, які не підготували госпітальної бази, не підготували лікарів, реанімаційні ліжка, на жаль, чекають великі показники госпіталізації, важких випадків, а також прогнозований високий показник смертельних випадків", – сказав він.

За оцінками медика, збільшення смертності через COVID-19 пов'язано з дуже великим навантаженням на відділення реанімації, на інфекційні лікарні і відсутністю або нестачею кваліфікованої медичної допомоги в лікарнях, що введені в експлуатацію нещодавно.

У цьому контексті Рубан зауважив, що на підготовку госпітальної бази і медперсоналу для прийому хворих з коронавірусом необхідно 2-3 місяці.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-імунолог Борис Донской спрогнозував, що зростання захворюваності коронавірусом в Україні триватиме, смертність від цієї хвороби – теж, але кількість летальних випадків можна зменшити.