Відомий лікар закликав ввести локдаун в Україні, поки не стало пізно

Локдаун в Україні варто вводити до того, як настане колапс медичної системи.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "Локдаун потрібно буде ввести до того, як настане повний колапс. Коли він настав, уже дарма вводити", – заявив він.

За його словами, ухвалювати рішення про конкретні терміни введення локдауну необхідно на основі даних "про завантаження лікарень, про забезпеченість лікарями, про статистику захворюваності".

"Тому конкретний термін мені важко назвати. Але те, що це треба зробити, – це безсумнівно. Я говорю як лікар, економісти нехай висловлюють свою думку. А далі ухвалюємо рішення: або продовжуємо працювати і захворіє і помре більша кількість людей за цей час, тому що медицина не впорається, або вводимо локдаун", – підкреслив медик.

Як писав OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що жорсткий карантин в Україні необхідно ввести найближчим часом.