Лікар сказав, коли чекати третю хвилю COVID-19 в Україні

В Україні епідемія коронавірусу (COVID-19) пройде трьома хвилями. Третя хвиля почнеться десь у серпні 2021 року, а орієнтовно епідемія закінчиться 2022 року.

Такий прогноз на основі моделі іспанського грипу 1918-го року дав головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький, передає ТСН.

"Перша хвиля була маленькою, де перехворіло 5-10% населення. Зараз у нас друга хвиля, яка почалася практично в серпні, і теоретично вона повинна досягти піку десь у кінці січня – на початку лютого. А наступні 5-6 місяців ми будемо спостерігати падіння цієї хвилі. Відповідно, будемо опускатися вниз, тобто кількість випадків і госпіталізацій буде менше", – розповів він.

Жиравецький зазначив, що наразі в Україні йде тенденція до наростання госпіталізації, а до середини літа 2021 року спад.

"Потім може бути так само, як і цього літа – приблизно два місяці легких, де буде мало випадків реєструватися і менше госпіталізацій, а потім, десь у середині серпня, теоретично, має прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців. Якщо орієнтовно, то в березні цього року почався коронавірус, а у 2022 році повинен зникнути", – підсумував він.

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