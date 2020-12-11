Український лікар розповів, як знизити ризик зараження коронавірусом

Найбільш небезпечним місцем у плані зараження коронавірусною інфекцією становить громадський транспорт.

Про це розповів відомий львівський лікар Тарас Жиравецький в інтерв’ю ТСН.ua. Також з найбільшою ймовірністю вірус можна "підхопити" у місцях масового скупчення людей.

На думку фахівця, "концерти, футболи та великі весілля потрібно було вже давно заборонити".

"Я і від лікарів чую, і від людей, що дуже багато можуть інфікуватись навіть у транспорті. Ви розумієте, як лікарі їдуть, приміром, на роботу. Що вони, може, пішки йдуть? Явно, що ні. Чи всі мають автомобілі? Ні. Як добираються на роботу медсестри і санітарки? Напевно, не на власних автомобілях. Відповідно, вони заходять до громадського транспорту і мають там шанс інфікуватися частіше. Але, звісно, це така вимушена річ, яку не просто так змінити", – сказав він.

Проте лікар вважає, що держава вже давно могла б забезпечити зупинку "концертів, футболів, великих весіль чи хоча б обмежити кількість гостей".

Ризик заразитися буде значно меншим, якщо святкувати лише у колі близької родини, наголосив Жиравецький. На його думку, святкування треба робити не більше ніж на 10 осіб.

"Збирається лише одна близька родина – нема питань. А у нас відбувається святкування на 100 осіб, потім 50 із них захворіли, 20 – потрапили до лікарні. А якщо таких весіль 3–4, то на другий тиждень ми маємо більше ніж 50 хворих у лікарні", – уточнив він.

Водночас Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що ситуація з COVID-19 в Україні була б більш стабільною, якби під час карантину вихідного дня зупинили громадський транспорт.

Згідно з прогнозами експертів, у грудні Україна протримається в "коридорі" до 16-17 тисяч нових хворих за добу, сказав він. Також передбачається, що кількість госпіталізованих не буде катастрофічно збільшуватися.

Проте карантин вихідного дня, хоч і мав позитивні наслідки, але не розв’язав проблему через те, що не був зупинений громадський транспорт, вважає нардеп. Після Нового року країна може вийти на 20-25 тисяч нових інфікованих щодня, зазначив Радуцький.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що карантин в Україні запровадять з 8 січня 2021 року. Проте його можуть ввести раніше, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршуватиметься, заявив Радуцький.