Лікар розповів, як лікуватися від коронавірусу вдома

Хворим на коронавірус, які лікуються вдома, не можна приймати будь-які противірусні препарати і антибіотики без показань лікаря.

Так, перші 4-5 днів лікування COVID-19 має бути суто симптоматичним. Про це лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський розповів у бліц-інтерв'ю ТСН.ua.

За словами фахівця, хворому на COVID-19 у першу чергу слід звернутися до свого сімейного лікаря за порадами та рекомендаціями.

"COVID-19 – респіраторне вірусне захворювання. Лікується як і інші ГРВІ – силами нашого власного імунітету. Головне – не заважати і не чіпати імунну систему. Тому перші 4-5 днів лікування суто симптоматичне", – сказав Дубровський.

Крім того, вживати будь-які противірусні препарати амбулаторно зараз заборонено, оскільки це може спровокувати неконтрольовану імунну реакцію і так званий "цитокіновий шторм" (запальна реакція, за якої відбувається атака імунітету на клітини і тканини власного організму, – ред.).

Те саме стосується й безконтрольного прийому антибіотиків.

"Ніяка профілактика антибіотиками не працює. Це доведно сотнями хворих, які поступають в госпіталі, які до цього пропили не один курс антибіотиків, але все одно надходять у стаціонар", – застеріг фахівець.

Якщо після перших 4-5 днів симптоматичного лікування стан хворого не поліпшується, треба звернутися до лікаря, щоб пройти необхідний курс обстежень і попередити можливі ускладнення, додав Дубровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар дав відповідь, коли з'являються перші симптоми COVID-19 і скільки триває хвороба.