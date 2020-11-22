Лікар розповів, що робити при втраті нюху

Анна Паскевич Суспільство 04:18, 22.11.2020

Втрату нюху, яка є одним із симптомів коронавірусу, лікувати нічим не потрібно.

Про це розповів лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров. Відео з рекомендаціями лікаря опублікувала прес-служба Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.

Так, за словами фахівця, у всіх пацієнтів нюх відновлюється протягом кількох днів – півтора тижні.

"Терапія – в залежності від ступеня тяжкості захворювання, тобто специфічно (при втраті нюху, – ред.) нічого робити не потрібно", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Дубров розповів, коли при COVID-19 необхідні антибіотики. За його словами, в Україні всюди спостерігається невиправдане призначення антибактеріальних препаратів пацієнтам з коронавірусом.

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