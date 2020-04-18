Посмертна постановка діагнозу хворим на коронавірус відбувається через причини, що не залежать від лікарів, здебільшого це бюрократичні процедури та запізніле звернення пацієнтів.

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Про це в інтерв'ю "Галці" анонімно розповів лікар-анестезіолог реанімаційного відділення однієї з лікарень Івано-Франківська.

Лікар назвав причину запізнілої поставки діагнозу на коронавірус Українська правда

"При наявності мінімальних симптомів чи анамнезу виставляється підозра на вірус – в лікарні відбувається тестування експрес-методом. Незалежно від + чи -, діагноз залишається з позначкою. Підозра на коронавірус (експрес тест 1.01 + чи – ). Одночасно відбувається забір матеріалу на ПЛР(полімеразна ланцюгова реакція), яка виявляє РНК вірусу в організмі і ми маємо підстави підтвердити COVID-19", – зазначив фахівець.

При цьому він назвав можливі причини затримки результатів тестів.

"Через причини, які лікарів не стосуються (бюрократія, законно-не законно в Києві, міністр дозволив-не дозволив) – ці результати можуть іти до тижня. А при невчасному зверненні до лікаря, чи наявності важких супутніх патологій – людина згасає за лічені години – від пневмонії і стрімкої нестачі кисню", – пояснив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медсестра української лікарні розповіла про реалії роботи в умовах коронавірусу. Зокрема, вона описала свій щоденний одяг, який доставляє безліч незручностей.