Лікар розповів про небезпеку задухи через коронавірус

Карина Бондаренко Суспільство 10:21, 20.07.2020 Оновлено: 10:51, 20.07.2020

Український лікар Ярослав Глагола розповів про небезпеку коронавірусної інфекції, оскільки її розвиток важко передбачити. У пацієнтів може різко настати задуха.

За його словами, хворому може стати погано миттєво, пише "Новинарня". Медик уже три місяці працює в "ковідному" відділенні Ужгородської центральної міської клінічної лікарні.

"Цей коронавірус – і надзвичайно заразний, і підступний. Над хворими буквально трусимося. Тому що заходиш у палату – все добре. Ні тяжкості, ні задишки. Пацієнт нормально з тобою розмовляє, жартує. А через годину – різке погіршення стану у вигляді задухи. І воно прогресує", – сказав лікар.

За його словами, в такому разі необхідно відразу вживати заходів – оксимет і крапельниці.

"Якщо цього недостатньо, слава Богу, в кожному відділенні є реанімаційна бригада і медсестра. Ми, звичайно, не чекаємо критичного погіршення або коматозного стану. Відразу переводимо (в реанімацію. – Ред). У терапевтичному відділенні є шість реанімаційних ліжок. Раніше цього було досить. Зараз уже ні, тому що зросла кількість хворих, яких привозять у тяжкому стані", – зазначив Глагола.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені Новосибірського державного університету знайшли унікальний метод знищення патогенів коронавірусу за 40 секунд.

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