Лікар розповів про ймовірність заразитися коронавірусом на пляжі

Вірогідність заразитися коронавірусом на пляжі є низькою, якщо дотримуватися заходів обережності.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Андрій Алферов в ефірі каналу "Україна 24".

"Чи можна підхопити коронавірус на пляжі? Малоймовірно. Оскільки це захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. І трохи менше – контактний шлях передачі", – заявив він.

"Якщо на пляжі люди знаходяться на відносно великій відстані, не цілуються, не користуються одними і тими ж предметами посуду, побуту, то заразитися навряд чи вийде", – додав лікар.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ізраїльське МОЗ склало рейтинг місць скупчення людей з найвищою і найнижчою ймовірністю заразитися коронавірусом.