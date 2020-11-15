Лікар розповів, коли при COVID-19 потрібні антибіотики

Анна Паскевич Суспільство 03:48, 15.11.2020

Антибіотики пацієнтам з COVID-19 показані лише в тому випадку, коли до коронавірусу приєднується бактеріальна інфекція.

Про це розповів лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров. Відео з рекомендаціями фахівця опублікував Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, на думку лікаря, в Україні повсюдно спостерігається катастрофічно безглузде і невиправдане призначення антибіотиків пацієнтам з COVID-19.

Тим часом, антибактеріальні препарати не вбивають коронавірус – вони діють лише на бактерії. Тому призначення антибіотиків при COVID-19 виправдано лише в тому випадку, коли до нього приєднується бактеріальна інфекція. Це підтверджується лабораторними показниками.

"Це зростання рівня лейкоцитів у загальному аналізі крові, це зсув формули зростання кількості паличкоядерних лейкоцитів більше 10%. І дуже важливий показник – це показник прокальцитоніну, який чітко говорить нам про високу ймовірність приєднання бактеріальної флори – тоді дійсно антибіотики показані", – розповів фахівець.

Антибіотики не вбивають коронавірус – вони діють лише на бактерії
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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зробити безкоштовний тест на коронавірус. Якщо пацієнт підозрює в себе захворювання, йому необхідно зателефонувати (а не йти на прийом) сімейному лікарю.

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