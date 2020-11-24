Лікар розповів, коли хворий на COVID-19 перестає бути заразним

Анна Паскевич Суспільство 19:07, 24.11.2020 Оновлено: 19:29, 24.11.2020

Пацієнт із COVID-19 перестає бути заразним через 8-10 діб після перших симптомів захворювання.

Про це розповів лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров. Відео з поясненням фахівця опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.

"COVID-дослідження показують, що через 8-10 діб після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не є заразним, навіть якщо під час ПЛР-дослідження виявляються фрагменти вірусу", – сказав лікар.

Він також додав, що 10 днів є достатнім терміном, щоб вважати перехворілу людину не контагіозною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Дубров розповів, що робити у разі втрати нюху, яка є одним із симптомів коронавірусу.

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