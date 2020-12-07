Лікар розповів, чи завжди під час коронавірусу є підвищена температура

У разі коронавірусної інфекції майже завжди одним із симптомів є підвищення температури тіла протягом 1–2 днів.

Про це розповів головлікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький в інтерв’ю ТСН. Проте він не є обов’язковим для людей зі зниженою функцією щитоподібної залози – гіпотиріозом або субклінічним гіпотиріозом, уточнив він.

"У них температура може бути нижчою, і відповідно як такої її нема – 36,2, 36, 35,8", – пояснив лікар.

Тобто позначка 37 чи 36,9 для таких хворих – не норма, а підвищений показник, сказав він.

Також, за інформацією Жиравецького, у хворого може бути стрибок температури день-два, а далі 5 днів спокою.

"Потім може бути приєднання бактеріальної інфекції та другий стрибок температури. Тоді для нас це значно небезпечніше", – наголосив він.

У разі ускладнень, викликаних коронавірусом, здебільшого, температура є завжди, розповів експерт, хоча безтемпературні випадки траплялися.

"Переважно, коли люди виснажені. Є свої особливості організму", – розповів лікар.

Жиравецький наголосив: якщо так спрацьовує щитоподібна залоза під час коронавірусу, треба здати аналізи на відповідні гормони.

Лікар розповів, що пневмонія, спричинена коронавірусом, також може проходити без підвищення температури.

За його словами, треба розрізняти вірусне ураження легень і приєднання до цього бактеріальної інфекції.

"Якщо приєднується бактеріальна інфекція, то майже завжди є температура. У дитини також, приміром, можуть бути ознаки на легенях матового скла, але це не значить, що її потрібно госпіталізувати. У дітей це минає досить спокійно, без якогось особливого лікування", – пояснив Жиравецький.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що пандемія коронавірусу в Україні відтіснила епідемію сезонного грипу, яка традиційно припадає на середину осені – початок зими. Однак це не означає, що вона не повернеться у найближчому майбутньому, вважає Жиравецький.

За його словами, з грипом у країні склалася "цікава ситуація". Адже зазвичай він починався восени: в середині жовтня – на початку листопада. Однак на сьогодні випадків цього захворювання трапляється небагато. Теоретично епідемія грипу та ГРВІ в Україні ще може початися, якщо ж ні, то "це буде цікавий феномен", сказав він.