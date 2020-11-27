Лікар розповіла, як технологія 5G впливає на здоров'я

Колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун розвіяла найбільш поширені міфи про 5G, що стосуються здоров'я.

На своїй сторінці в Facebook вона написала, що Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що небезпеки технології для здоров'я людини зафіксовано не було.

За її словами, один з найпопулярніших міфів те, що 5G дуже погано впливає на здоров'я через велику кількість веж і антен, які необхідно встановити для передачі даних. Нібито більше веж – більше шкідливих хвиль.

"Те, що для роботи 5G потрібно більше веж і антен – це правда. Але це не означає, що їх кількість беззаперечно створить серйозну небезпеку для здоров'я", – зазначила Супрун.

Вона пояснила, що більша кількість передавачів, ніж для 4G потрібно тому, що для п'ятого покоління мобільних мереж використовуються радіохвилі високої частоти та інтенсивності, крім цього 5G дозволяє одночасно використовувати кілька каналів радіочастот.

Супрун розповіла, що радіочастотне випромінювання – це форма електромагнітного випромінювання. Останнє можна розділити на два типи: іонізуюче і неіонізуюче.

Іонізуюче, таке як рентгенівське, гамма-промені або жорстке ультрафіолетове випромінювання є дійсно небезпечними. Їх іонізуюча характеристика означає, що цим вони можуть взаємодіяти з тканинами на молекулярному рівні, тому при великих дозах можуть викликати рак.

"Для мобільного зв'язку використовують радіохвилі, які є прикладом неіонізуючих випромінювань. Це означає, що йому не вистачає енергії, щоб втрутитися в ДНК і привести до пошкодження клітин. Неіонізуюче опромінення все ще може бути шкідливим для людини при великій потужності, але воно не може жодним чином вплинути на що-небудь на молекулярному рівні", – розвіяла міф Супрун.

Медик додала, що результати епідеміологічних досліджень з адекватною методологією не виявили серйозної небезпеки для здоров'я через використання телефонів, в тому числі підвищення ризику появи раку.

"Тому, щоб не загубитися в цьому вирі інформації, дуже важливо ретельно піклуватися про інформаційну гігієну, зберігати здоровий глузд і критично ставитися і перевіряти будь-яку інформацію. Особливо, якщо вона стосується здоров'я", – підкреслила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про головні симптоми простатиту, методи його лікування та профілактики. Вона зазначила, що за статистикою з цим захворюванням стикається 10-12% чоловіків незалежно від віку.