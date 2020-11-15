Чи можна повторно використовувати медичну маску: пояснення

Використовувати одну медичну маску кілька разів не рекомендується, оскільки вона може містити безліч збудників інфекційних захворювань.

Про це розповіла провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська. Відео з відповідними рекомендаціями опублікував Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, за словами фахівця, використовувати повторно маску, коли людина спочатку носить її, а потім кладе до кишені або на переднє сидіння автомобіля, небезпечно для здоров'я.

"Найбрудніше місце в людини – це рот, тому там можна знайти абсолютно будь-які збудники, будь-яких, практично, інфекційних захворювань. Якийсь час ми видихаємо в цю маску, потім вона десь там лежить, це неправильно", – сказала Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська виступила за локдаун в Україні: інфекціоніст пояснила, чому це необхідно.