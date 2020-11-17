Лікар про Зеленського у "Феофанії": люди лежать у коридорах, чому не віддати місце тому, хто більше потребує

Obozrevatel Суспільство 15:36, 17.11.2020 Оновлено: 15:44, 17.11.2020

Через нестачу місць в українських лікарнях пацієнти з коронавірусом лежать у коридорах установ, кисневих палат немає, а тим часом хворий президент Володимир Зеленський, який почувається добре, просто займає місце в клініці "Феофанія".

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL про спартанські умови лікування коронавірусу в Запоріжжі, де через велике навантаження почали масово звільнятися лікарі-сімейники.

"Сімейні лікарі в Запоріжжі не встигають обслуговувати задекларованих хворих. Через таке велике навантаження почався витік кадрів. Ось так потихеньку йдемо на дно. Тотальна несправедливість. Якщо сатурація у хворого вище за 92, ніхто його не госпіталізує. Але чому тоді президент Зеленський, який добре почувається, займає місце у "Феофанії"? Його можна було віддати тому, хто його потребує більше? Якось все некрасиво і незрозуміло", – обурився Анатолій Сидоренко, завідувач підстанції швидкої допомоги в Хортицькому районі міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 17 листопада в Україні офіційно підтверджено 557 657 випадків коронавірусу. За останню добу цей діагноз поставили ще 11 968 українцям.

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