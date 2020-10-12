Лікар – про колапс із COVID-19 у лікарнях Харкова: такого лиха ще не бачив

У Харкові через велику кількість нових хворих на коронавірус у реанімаціях не вистачає місць, а під лікарнями шикуються черги зі "швидких".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов. За його словами, лише 9 жовтня від COVID-19 померло 8 пацієнтів.

"П'ятниця ранок, за добу 8 померлих, хворих на ШВЛ – 26. У реанімації лише 12 ліжок. Субота. Черга швидких із "синіми" хворими. Відкрили третій поверх дитячої інфекційної лікарні для того, щоб забезпечити їх киснем. Ставимо п'ятнадцятий апарат ШВЛ поза реанімацією", – написав Корсунов.

За його відомостями, станом на ранок неділі в Харківській обласній інфекційній лікарні було понад 300 хворих.

"Неділя. Хворих у лікарні більше ніж 300. У реанімації, як завжди, 12. Поза реанімацією 15 хворих на ШВЛ, одна з них заінтубована на панцирному ліжку прямо в палаті після годинної реанімації – жінці лише 39 років. Ще одна тромбоемболія легеневої артерії в реанімації, 63 року, врятували, на трубі і ШВЛ, на ранок прийшла до тями", – повідомив Корсунов.

Він зазначив, що зараз кисневі системи лікарні, де приймають хворих COVID-19, перевантажені, "бочки й магістралі покриті льодом, хоча на вулиці ще тепло".

"Перші морози можуть призвести до замерзання магістралей і припинення подання кисню. Господь подбав про нас теплим жовтнем, але ми цим не скористалися. За свій вік у медицині (з 1984 року) й роботу в реанімації з 1991 року такої біди я ще не бачив. Зима близько, ніч темна й повна жахів", – підсумував Корсунов.

Нагадаємо, 11 жовтня, коронавірус у Харківській області виявили ще в 741 людини. Регіон став лідером щодо добового приросту хворих в Україні.

Черга "швидких" під лікарнею в Харкові. Володимир Корсунов / Facebook

Кисневі системи перевантажені. Володимир Корсунов / Facebook

Володимир Корсунов / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок понеділка, 12 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 265 454 випадки коронавірусної інфекції. З них 4420 – виявлені за минулу добу.