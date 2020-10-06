Лікар – про колапс із COVID-19 на Одещині: кисню вистачить на кілька годин

У Роздільнянській центральній районній лікарні Одеської області закінчується кисень для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 та інших пацієнтів.

Про це повідомив лікар ЦРЛ Іван Черненко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, кисню вистачить на декілька годин одному хворому.

"Кисню немає. Точніше, залишилося на чорний день половинка балона – це десь 1500-2000 л, на кілька годин важкому хворому. Коли буде? Ніхто не знає. Київ в Одесу кисень не возить, область без кисню. Роздільнянська ЦРЛ зокрема. Концентратори – поки вистачає. Наразі зайнято 8 шт. Плюс довелося забрати в операційну й реанімацію, оскільки кисню немає", – написав він.

Також, за словами Черненка, у лікарні не вистачає персоналу. Тому пацієнтам доводиться довго чекати на лікаря. Коли пацієнтів стане більше, припустив лікар, чекатимуть ще довше.

Черненко також написав, що час на підготовку до спалаху коронавірусу вже згаяний.

"Сьогодні на обході пацієнт, у минулому лікар, сказав: "Якщо б ти знав, як мені важко дихати... 10-літрового концентратора йому вже не вистачало. І, запевняю, в цей момент йому все одно, що балони порожні, що час згаяли і ось це все", – закінчив Черненко.

Нагадаємо, раніше волонтерка Катерина Ножевнікова розповіла про критичну ситуацію з хворими на коронавірус пацієнтами в лікарнях Одеси. За її словами, у той час, коли влада міста на пресконференції розповідала, що лікарні забезпечені всім і місця є, волонтери намагалися госпіталізувати трьох пацієнтів, але відмовили всім.

Вона навела приклад дівчини, яка прийшла просити допомоги влаштувати свого дядька (пневмонія, діабет, ішемія) в будь-яку лікарню. Швидка його не взяла через відсутність місць, заявивши: "А він ще не настільки важкий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочивальниками стався спалах коронавірусу.

З'явилося відео з переповненої лікарні Одеси: швидкі постійно везуть хворих на COVID-19.