Лікар про пандемію COVID-19 в Україні: буде зростання, поки 40% не перехворіє

В Україні не було першої і другої хвиль коронавірусу, а захворюваність на COVID-19 у країні "не контролювалася і не контролюється".

Таку заяву в інтерв'ю ТСН зробив лікар-педіатр вищої категорії, кандидат медичних наук Андрій Пеньков. Він також вказав на проблему перевантаженості лікарень через те, що населення не дотримується правил карантину.

"Друга хвиля – це коли була пандемія, вжили заходів і в них плато зійшло нанівець. Потім вони розслабилися і було підняття. В Україні ви де бачили провал? Україна весь час повільно, але впевнено йшла експонентою", – відповів лікар на запитання про другу хвилю пандемії в країні.

Він підкреслив, що важливіше те, "чи контролюєте ви захворюваність чи ні".

"Ми її не контролювали і не контролюємо. Ми зараз відкриваємо лікарняні ліжка. Але набагато дешевше, щоб люди не потрапляли в лікарні, а якщо і потрапляли, то отримували вчасно все обстеження та лікування", – сказав медик.

Пеньков вказав на те, що результатів аналізів на COVID-19 потрібно чекати два дні.

"Людина надходить до лікарні на 9-й день хвороби, а результат аналізів через 2 дні. Ми не можемо досі вирішити ургентність аналізів і досліджень. Є багато медичних питань і потрібен організаційний момент.

Я не бачу активності професійної асоціації, співтовариства медиків, щоб вони взяли ситуацію під свій контроль, а не політики управляли цими речами. Але оскільки 30 років лікарів у нас принижували, це не дозволяє на чільне місце поставити медичні питання. У нас все політика", – зазначив лікар-педіатр.

Найскладнішим моментом він назвав те, що українці так і не навчилися, як поводити себе для профілактики захворювання.

"Ми напередодні епідемії грипу і не знаємо, як люди будуть його переносити, чи будуть сукупні захворювання. Це дуже важкий час і знову ж таки, куди класти важких пацієнтів? Усі ліжка зайняті хворими з COVID-19. Якщо ми так і не зрозуміємо, що потрібно робити... Я зараз не про закриття бізнесу і карантин, цього можна уникнути", – вважає лікар.

Він підкреслив, що захворюваність була б в рази меншою, якби люди дотримувалися наявних карантинних норм.

"Дотримуючись обмежень, протиепідемічних заходів, ми б мали в 2-3-4 рази нижчу захворюваність. Якби всі дотримувалися запобіжних заходів. Тоді було все по-іншому, і лікарні були б не так завантажені, і лікарі", – сказав медик.

Він додав, що держава "щось оплачує" в плані лікування COVID-19, проте пацієнти дійсно змушені купувати частину препаратів за свої гроші, хоча "цього можна було б не робити".

"Експерти кажуть, все може тривати і до 2022 року. У нашій ситуації, коли в принципі ми не контролюємо захворюваність, буде зростання, поки 40% не перехворіє. І тоді піде зниження. Вважається, що 60% повинні перехворіти. Решта 20% будуть хворіти до наступного літа або осені", – зробив прогноз український лікар.

Андрій Пеньков ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, средній показник завантаженості ліжок в Україні, відведених для госпіталізації хворих на COVID-19, склав 67,2%. Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров'я, у всіх областях країни заповненість лікарень "першої хвилі" перевищує норму.