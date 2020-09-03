Лікар пояснив, що впливає на перебіг коронавірусу у пацієнтів

Карина Бондаренко Суспільство 05:34, 3.09.2020

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський розповів, що перш за все перебіг коронавірусу залежить від імунітету інфікованої людини.

За його словами, стверджувати, що молоді люди легше переносять захворювання – не можна, повідомляє "ТСН". Медик зазначив, що вік не є групою ризику сам по собі.

"Наявність імуносупресивних факторів (які послаблюють імунітет, – ред.) – ось що впливає на перебіг захворювання. А підірвати імунітет можуть не тільки хронічні захворювання, а й постійний стрес, виснаження, відсутність нормального харчування або відпочинку. Ми бачимо таких пацієнтів, і молодих зокрема. Вони дійсно хворіють важче, ніж більшість інших", – пояснив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, кого в Україні безкоштовно тестують на коронавірусну інфекцію. Він уточнив, що мова йде про метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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