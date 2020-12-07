Медик пояснив, що не можна робити і вживати після COVID-19

Людям, які перехворіли на коронавірус COVID-19, варто принаймні тимчасово переглянути свій спосіб життя. Так, слід призупинити фізичні навантаження, заняття спортом, а також утриматися від вживання алкоголю.

Такі рекомендації в інтерв'ю ТСН дав лікар Тарас Жиравецький. Також він застеріг українців, котрі перенесли небезпечну недугу, від моржування, попередивши, що це надто небезпечно.

"Можна так само відкласти сауну, щоб людина не давала такого навантаження з контрастами. Крім того, спорт відкласти мінімум на місяць. Тому що було багато випадків, коли пацієнти після перенесеного коронавірусу відновлювали спорт і, на жаль, їхній стан погіршувався: піднімалася температура, з'являлася задуха, втома. Цього не потрібно робити", – пояснив медик.

За його словами, після хвороби організму потрібен час на реабілітацію. Зазвичай, процес відновлення займає приблизно місяць.

Аби покращити своє самопочуття, Жиравецький також порадив українцям вживати вітаміни, нормально харчуватися і висипатися. Додатково лікар у разі підвищених показників печінкових проб може призначати гепатопротектори. Так само медики звертають увагу на ниркові проби.

"І щодо пацієнтів від 35 років – варто робити коагулограму (аналіз на згортання крові. – Ред.). Якщо ризик високий – вживати антикоагулянти (препарати для розрідження крові. – Ред.)", – зазначив лікар.

Він підкреслив, що подібні ліки в жодному разі не можна вживати самостійно без консультацій із фахівцями. Зазвичай їх призначають тим, хто переніс істотні ускладнення COVID-19 та зазнав значного ураження легень.

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