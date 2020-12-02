Лікар пояснив необхідність "сортування" хворих на COVID-19 в Україні

Марина Ліснічук Суспільство 16:17, 2.12.2020 Оновлено: 16:27, 2.12.2020

Так зване медичне сортування хворих на коронавірус потрібне українським лікарням як у великих містах, так і в малих райцентрах. Воно, запевняють медики, дійсно допомагає розвантажити ліжко-місця для тяжких пацієнтів.

Необхідність такого заходу в інтерв’ю виданню "Слобідський край" пояснив лікар-інфекціоніст Дмитро Курилов. Він покинув свою роботу в медцентрі на Черкащині для того, щоб допомогти у боротьбі з пандемією колегам з інфекційного відділення райлікарні у рідному Куп’янську, що в Харківські області.

За його словами, восени у КНП "Куп’янське територіальне медичне об’єднання" почало не вистачати ліжок у відділенні. Тоді ж у мережу потрапило відео з інфекційного відділення, в якому ліжка з хворими стоять просто в коридорі. Курилов пояснив, що медики спостерігали великий потік пацієнтів на госпіталізацію як із легкими формами пневмоній, так і з тяжкими. Тому їм довелося запроваджувати "непопулярні заходи".

"Ми почали вводити медичне "сортування". Провели серйозні переговори із сімейною ланкою медицини, щоб хворі з легкою формою лікувалися вдома. Адже сімейна служба не дуже хотіла надавати медичну допомогу таким пацієнтам амбулаторно. Але коли в нас дійшло до 130-140 хворих на відділення, ми почали "сортувати" пацієнтів", – зазначив лікар.

Лікар-інфекціоніст Дмитро Курилов каже, що медичне "сортування" хворих на COVID-19 допомагає розвантажити лікарні

Він додав, що тепер хворі з легкими формами лікуються амбулаторно під наглядом сімейних лікарів. Пацієнтів інфекційного відділення, у яких пневмонія пішла на спад і які мають негативний ПЛР-тест, медики переводять на реабілітацію до нещодавно відкритого відділення у Ківшарівці або ж виписують додому.

Тоді як в інфекційному відділенні залишаються тільки пацієнти з тяжкими пневмоніями, ускладненим диханням, котрі потребують кисневої підтримки, або з вираженою інтоксикацією та супутніми хворобами.

"Головна потреба хворих на COVID-19 і пацієнтів із вираженою дихальною недостатністю – у кисні – забезпечена. Тут нема "підключення до кисню за графіком", як у деяких, навіть столичних, лікарнях. Подихати ним дають доти, доки це потрібно за показами. Нещодавно лікарня отримала кисневі концентратори в достатній кількості", – підсумував Курилов.

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