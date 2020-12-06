Лікар пояснив, коли потрібні антибіотики при COVID-19

Відомий львівський лікар Тарас Жиравецький пояснив, коли та чому призначають антибіотики при COVID-19.

На своїй сторінці у Facebook він вкотре наголосив, що COVID-19 – це не вірус, а захворювання, яке спровокував коронавірус. Ефективних ліків проти самого вірусу не існує, жоден з сучасних препаратів його не знищує, але організм людини робить це самостійно за два тижні, розповів він.

"Чому лікарі призначають антибіотики при ковіді? Все просто, тому що ковід може ускладнитись приєднанням бактерійних інфекцій, як тих що "дрімають" в нашому організмі, але наша імунна система блокує їх розмноження, так і тих, що "живуть" в лікарнях і легко можуть потрапити в наш організм коли він виснажений та ослаблений ковідом", – написав лікар.

Лікар вирішує, чи призначати антибіотики, за результатами аналізів, рівня С-реактивного білку та наявності біомаркеру прокальцитоніну, пояснив Жиравецький.

Він розповів, чому потрібен антибіотик при ковіді. За його словами, ковід – це захворювання, яке різко знижує опірність організму людини, й таким чином бактерії можуть розмножуватись дуже швидко, що може призвести до сепсису і прискорити потрапляння пацієнта в реанімацію.

"...альтернатив антибактерійним препаратам, коли ми маємо приєднання бактерійної інфекції, наразі людство не придумало, і вигадувати велосипед не рекомендую, особливо тим, хто був політичним експертом, а за кілька місяців став медичним", – написав лікар.

При цьому Жиравецький наголосив на тому, щоб антибіотики призначали тільки лікарі, а продаж їх був тільки за рецептом.

"...але для цього не потрібно роками залякувати все населення країни, а просто прийняти закон, бо усі ж керівники МОЗУ та депутати хочуть, щоб українці не займались самолікуванням, особливо антибіотиками, а змін за 30 років немає жодних", – написав він.

Він також закликав колег "перестати призначати фуфломіцини, які шкодять в десятки разів більше за антибактерійні препарати й не розганяти паніку серед пацієнтів, бо вони вже починають лякатись призначень медиками антибіотиків або не приймати їх, коли це дійсно потрібно".

Лікар розповів про антибіотики при COVID-19 Facebook Тарас Жиравецький

Лікар розповів про антибіотики при COVID-19 Facebook Тарас Жиравецький

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що одеська волонтерка Катерина Ножевнікова розповіла про колапс в міських лікарнях через коронавірус: пацієнти падають із ніг і просять про евтаназію. За її словами, в одеських медустановах не вистачає медсестер, тож доглядати важких хворих часто немає кому.