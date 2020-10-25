Лікар пояснив, чому в Україні проблема з безкоштовними тестами на COVID-19

Причина того, що в Україні не можна зробити безкоштовний тест на коронавірус усім бажаючим, полягає в перевантаженні лабораторної служби.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. "Наша лабораторна служба перевантажена. Ми можемо скільки завгодно декларувати, що ми будемо робити тести усім і безкоштовно, але наразі ми маємо певний об’єм тестів, який може зробити певна кількість лабораторій", – пояснив він.

Щоб вирішити проблему, лікар запропонував виділити частину коштів коронавірусного фонду на оплату тестів на COVID-19 у комерційних лабораторіях. За них сплачуватиме держава, а для громадян послуга буде безкоштовною.

Разом з тим медик наголосив, що і за такої умови має бути дотриманий принцип першочерговості. Пріоритет у тестування має надаватися хворим, що проходять стаціонарне лікування. Далі – пацієнтам, що мають ознаки захворювання на коронавірус, і далі – контактним особам.

Повну версію бліцінтерв’ю з Юрієм Жигарєвим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст розповів, чому тести на коронавірус можуть помилятися.