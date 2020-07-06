Лікар пояснила, чому коронавірус у хворих в Україні протікає легше

Коронавірусна інфекція у заражених в Україні протікає легше, ніж в Італії та багатьох інших країнах. Це пов'язано з тим, що перші випадки були завезені з Австрії, Франції та Німеччини.

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Про це розповіла доктор медичних наук, професорка кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця Оксана Виговська в інтерв'ю "Главреду".

"Збудник коронавірусної хвороби COVID-19 мутує і особливість його мутації в тому, що виникає багато його варіацій (серотипів). Є серотипи більш агресивні, які викликають більш важкі хвороби, високу частоту ускладнень (на початку пандемії), і є відносно легкі", – пояснила лікар.

За її словами, серотипи в Україні відрізняються від тих, що були в Китаї та Італії. Виговська зазначила, що вони слабші, тому клінічна картина пацієнтів протікає легше.

"На наше щастя, серотипи у нас європейські, але не з Італії, чого ми боялися, тому що там вони якраз агресивні. І оскільки серотипи, які були завезені, слабші, тому клінічна картина наших пацієнтів протікає легше, менше частота розвитку ускладнень, менше важких і критичних пацієнтів, менше хворих, які потребують штучної вентиляції легенів. Звичайно, люди гинуть і у нас, але летальність значно менше, якщо порівнювати з іншими країнами", – розповіла професор.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 239 вчених з 32 країн закликали ВООЗ звернути увагу на передачу COVID-19 повітряно-крапельним шляхом і переглянути рекомендації.