Лікар порадив не користуватися ліфтом через COVID-19

У ситуації епідемії коронавірусу в багатоквартирному будинку краще користуватися сходами, а не ліфтом.

Таку пораду в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "Ліфт – це закрите приміщення, де немає особливої вентиляції. Відповідно, вірус залишиться у видихуваному повітрі під час розмови", – пояснив він.

"У будь-якому разі ходити сходами набагато корисніше, ніж їздити в ліфті", – зауважив він.

Медик також пояснив, чому маски більш ефективні в закритих приміщеннях, аніж на вулиці. "На вулиці, коли є відстань, вітер і так далі, це не настільки важливо. А ось у закритих приміщеннях – магазинах, ліфтах, офісах, якихось службах – це дуже важливо", – наголосив він.

Повну версію бліцінтерв'ю з Борисом Брилем читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов назвав найнебезпечніше місце в багатоквартирному будинку з погляду зараження коронавірусом.