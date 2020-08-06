Лікар попередив про небезпеку вакцинації від коронавірусу

Ізраїльський імунолог професор Яків Беркуна попередив про небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.

За його словами, перш ніж широко впроваджувати вакцину від коронавірусу, необхідно завершити третій етап випробувань за участю тисяч людей, щоб бути впевненими в її ефективності і безпеки для різних груп населення, передає lenta.ru.

Лікар зауважив, що з щепленням не можна ризикувати, оскільки його роблять здоровим людям.

"Це не якісь експериментальні ліки, які ми даємо онкологічним хворим", – сказав він.

Імунолог також вказав на необхідність проведення третьої стадії випробувань вакцини. Так, якщо перші щеплення почали робити випробуваним в березні, то зараз молоді і здорові люди, які отримали першу вакцину, спостерігаються тільки три-чотири місяці, що, на думку фахівця, недостатньо.

Беркун вважає, що саме для цього потрібна третя фаза випробувань.

"Коли вже на більш тривалий період і діти, і хворі, і люди з якимись фоновими захворюваннями", – сказав фахівець.

На думку імунолога, будь-яка невдача з вакциною, проблеми з її безпекою або ефективністю можуть привести до того, що зросте проти щеплень рух.

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